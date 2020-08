Les camps scouts ont la cote malgré le coronavirus

Chaque année depuis plus d'un siècle, c'est la même histoire. Ils sont des dizaines de milliers de jeunes à partir en camp scout à travers la France et à l'Etranger pour partager des activités, apprendre la solidarité et chanter lors des veillées au coin du feu. On pourrait croire que le phénomène est dépassé ou vieillot mais chaque année, les camps scouts connaissent un regain d'intérêts même en période de pandémie. La nature, les copains et les activités trouvent toujours des adeptes. Nous avons suivi le périple d'un camp de scouts normands, qui parcourt l'Eure sur des canots sur une trentaine de kilomètres.

Ils ont entre 14 et 17 ans et pour eux, le scoutisme c'est de l'entraide. "C'est sympa car on s'aide tous, on a tous besoin des uns et des autres, on travaille en équipe et ça ressert les liens entre nous", explique Elise, membre des Scouts et Guides de France. Grandir avec les autres et au plus près de la nature sont des valeurs chères au scoutisme depuis sa création.

D'ailleurs, le voyage au fil de l'eau n'est pas la seule activité en commun : le repas du soir l'est tout autant. Chaque groupe doit reprendre des forces et chacun sait ce qu'il a à faire : ramener de l'eau, du bois pour le feu, faire cuire le riz... Le tout se concluant par la traditionnelle veillée au feu de bois avant de regagner ses pénates.