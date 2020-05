RendezNousLaMer : les Bretons veulent rouvrir leurs plages dès le 11 mai

Il faut que l'ouverture redevienne la règle et la fermeture, via un arrêté, l'exception.

Il faut que l'ouverture redevienne la règle et la fermeture, via un arrêté, l'exception. - Dominique Cap, président de l'association des maires du Finistère.

"En Bretagne, nos plages sont nos parcs et jardins. Je plaide pour que, sous l’autorité des maires, nous puissions les rouvrir au plus vite sans prendre de risques pour notre santé", a ainsi déclaré sur Twitter le président de région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard (PS). Il juge la décision de poursuivre la fermeture d’autant plus injuste que les quatre départements bretons, première région littorale en kilomètres côtiers, sont tous classés en "vert" selon la dernière carte présentée ce samedi par l’exécutif en vue du déconfinement.

"A partir du 11 mai, on pourra se promener dans un rayon de 100 km dans les parcs et les bois des départements 'verts' et on ne serait pas capable de le faire sur les grèves et les sentiers littoraux de Bretagne ?", déplore également Dominique Cap, président de l'association des maires du Finistère. L'élu a adressé cette semaine un courrier au Premier ministre avec d'autres maires de la région. A l'entendre, "il faut que l'ouverture redevienne la règle et la fermeture, via un arrêté, l'exception".