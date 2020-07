Rendre le masque obligatoire partout ? Dans les cafés de la rue Daguerre, "c'est hors de question"

Si les commerces sont libres de fixer leurs règles, les restaurants obéissent toujours au même protocole sanitaire établi à leur réouverture le 2 juin dernier. Concrètement, le masque doit être porté par l’ensemble du personnel en salle et en cuisine et les clients doivent s’en munir pour se déplacer à l’intérieur de l’établissement. Pourtant, ce bout de tissu se fait de plus en plus rare dans les cafés, bars et brasseries et les restaurateurs assistent au relâchement de leur clientèle, entre impuissance et lassitude.

"On n’est pas là pour faire la police", confie Henri*, manager d’un café d’une grande chaîne parisienne, situé au bout de la rue Daguerre. "Quand le restaurant est complet, qu’on est débordés, on ne s’amuse pas à rappeler à l’ordre chaque client ou mesurer l’espacement entre les tables." Et entre l’absence du masque ou le déplacement des tables pourtant espacées d’un mètre pour que s’agglutinent les groupes d’amis, "ça devient vite ingérable" pour le restaurateur.