Rennes : une patiente alcoolisée agresse quatre urgentistes

Les urgentistes sont régulièrement confrontés à des agressions physiques et verbales. À Rennes, une patiente alcoolisée a violenté quatre membres du personnel soignant. Les faits se sont déroulés le 10 juin 2019, à l'heure où les urgences sont en grève depuis plusieurs semaines. L'une des victimes a dû retourner à la médecine du travail suite au traumatisme psychologique.



