Rennes : une première ligne de covoiturage rémunéré lancée en 2021

"Star't". La première ligne de covoiturage rémunéré va être lancée début 2021 par la métropole de Rennes en collaboration avec la Société de transports de l'agglomération rennaise (STAR). Ce nouveau mode de transport desservira quatre communes au nord de Rennes et deux importants bassins d'emplois. La municipalité espère par ce biais réduire la part de la voiture et la pollution dans l'agglomération.

Selon une enquête menée en 2018 auprès de ménages rennais, seulement 130.000 déplacements quotidiens effectués en voiture sur 750.000 se font avec un passager. Avec un ratio de "110 passagers (pour 100 voitures) on n'aurait plus de problèmes de bouchons et de pollution", souligne M. Theurier. Logiquement, l'élu explique que le covoiturage "a été ciblé comme un outil pertinent pour réduire la part de la voiture sur la métropole de Rennes", où "on a un petit souci sur les heures de pointe entre 7-8 heures et 17-19 heures".

Si l'expérimentation est concluante, Rennes métropole a d'ores et déjà prévu d'étendre le dispositif dans d'autres parties de l'agglomération.