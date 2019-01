Rénovation, déménagement, vieillissement... : un plan à 9 milliards d'euros pour le logement

Doté d'un budget annuel de 3,5 milliards d'euros, dont la moitié est collectée auprès des entreprises, Action logement a collaboré avec la banque américaine d'investissement JP Morgan afin d'obtenir une note de crédit dès l'été 2019. Une initiative inédite en France dans le domaine du logement social.





"C'est un plan très important proposé par les partenaires sociaux et Action Logement", a pour sa part réagi le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. "Ce plan ambitieux est aussi exemplaire parce qu'il est témoin de la qualité du dialogue entre partenaires sociaux et est aussi un exemple de travail de confiance entre partenaires sociaux et gouvernement", selon lui. "Vous pourrez compter sur mon soutien, toujours aussi présent et déterminé, pour que ce qui a été annoncé aujourd'hui devienne réalité dans les plus brefs délais", a précisé le ministre.