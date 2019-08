Agenda : l'indispensable de la rentrée

Les élèves ont sur le dos leurs cartables, et ils commencent d'ores et déjà à les remplir, avec toujours à l'intérieur, aux côtés des livres, le bon vieil agenda papier. Il n'a pas été supplanté par l'électronique, puisqu'il s'en vend encore huit millions chaque année. Et pas question pour les enfants de laisser les parents choisir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.