Rentrée : il manque 6 000 chauffeurs de bus scolaire

Deux millions d'enfants prennent les transports scolaires chaque matin dans le pays. Mais actuellement, il y a une pénurie de chauffeurs, il en manque 6 000. Les professionnels ont du mal à recruter puisque le métier attire peu. À cause du temps partiel, les salaires restent faibles, 750 euros par mois en moyenne. Pour retrouver de la main d'œuvre rapidement, certaines entreprises organisent des formations financées par Pôle emploi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.