Rentrée scolaire : dernière ligne droite pour l'achat des fournitures

Les parents n'ont plus que deux jours pour se préparer à la rentrée des classes. Il est temps d'acheter les fournitures scolaires pour ceux qui ont attendu les derniers moments pour faire les courses. Les enfants retrouvent le plaisir de sentir la bonne odeur des cahiers neufs et ont même l'occasion de choisir leurs fournitures. Entre les longues listes et les stylos à remplacer, la rentrée coûte chère aux parents. Pour faire des économies, certains ont décidé de ne plus acheter les packs proposés par les établissements scolaires.



