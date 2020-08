Rentrée scolaire : les mesures sanitaires pourront évoluer selon chaque établissement

Le principe reste donc le même, a confirmé Jean-Michel Blanquer : le port du masque sera imposé pour tous les adultes et les élèves dès la classe de sixième, mais des ajustements vont pouvoir être faits en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire. "Il peut y avoir des adaptations dans le temps et dans l’espace", a indiqué le ministre.

Les élèves s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école et les conditions dans lesquelles ils vont être accueillis ne sont pas claires pour tout le monde. C'est pourquoi le ministre de l'Education nationale a fait le point ce mercredi 26 août sur la rentrée des classes et le protocole sanitaire publié en juillet et actualisé depuis pour rendre le masque obligatoire à partir du collège.

En effet, le virus circule plus ou moins activement selon les régions ou les départements - on le voit aujourd'hui avec Paris et les Bouches-du-Rhône où la situation s'est empirée ces dernières semaines - et le gouvernement juge nécessaire de pouvoir faire du cas par cas à l'école, après décision des recteurs, préfets et autorités régionales de santé (ARS). "Il peut y avoir des lieux en France qui connaîtront des accélérations du virus et dans ce cas, nous pourrons avoir des mesures ciblées sur un établissement ou un territoire", a précisé Jean-Michel Blanquer, sans fournir plus de détails sur ces fameuses mesures.

"Les règles sanitaires pourront donc être soit allégées, soit renforcées de manière à concilier une sécurité maximale pour les élèves et les personnels et l’objectif de privilégier un mode de scolarisation le plus proche possible de la normale", communique le ministère de l'Education.