Masque, cantine, distanciation... : 10 questions sur les mesures sanitaires à l'école à partir de mardi

RENTRÉE SCOLAIRE - Faudra-t-il porter un masque pendant la récréation ? Et pendant les cours de sport ? Que se passera-t-il si un cas de Covid est détecté dans une classe ? Voici 10 questions sur une rentrée scolaire sous le signe du Covid.

Masque ou pas ? Distanciation ou pas ? La rentrée scolaire ne ressemblera à aucune autre ce mardi pour 12,4 millions d'élèves et leurs enseignants. "Tout ne doit pas être écrasé par la réalité sanitaire", a plaidé Jean-Michel Blanquer ce dimanche, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. "Il faut être vigilant, mais ne pas oublier les impératifs éducatifs et sociaux", insiste le ministre de l'Education nationale. Pour ce faire, un protocole sanitaire a été édicté. Mais des questions restent en suspens. Du port du masque au fonctionnement de la cantine ou de la récréation, LCI fait le point sur les modalités de cette rentrée des classes pour le moins inédite.

Qui reprend la classe mardi ?

Tous les élèves, soit quelque 12,4 millions d'écoliers, collégiens et lycéens. Les 866.000 enseignants auront, eux, fait leur prérentrée la veille. L'école est "obligatoire", a bien insisté le ministre de l'Education éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Les parents seront-ils autorisés à entrer dans les classes ?

Traditionnellement, en maternelle, les parents peuvent accompagner leurs enfants dans les classes le premier jour d'école. "Le principe, c'est d'éviter au maximum les contacts entre adultes, comme nous le faisons dans le reste de la vie sociale", a mis en garde Jean-Michel Blanquer, tout en laissant entendre qu'ils seraient tout de même autorisés à le faire. Sur ce sujet comme d'autres, il a appelé les chefs d'établissement à "faire preuve de pragmatisme".

Les enseignants devront-ils porter un masque ?

Tous les enseignants devront porter en permanence un masque qui leur sera fourni par le ministère de l'Education y compris les enseignants de maternelle. Les professeurs vulnérables ou en contact avec des personnes à risque pourront faire une demande de masques FFP2. Pour faciliter l'apprentissage, en maternelle ou en CP par exemple, des "masques transparents" pourront être distribués aux enseignants au cours des prochains jours. Seront aussi concernés les professeurs en charge d'enfants malentendants.

Et les élèves ?

Tous les collégiens et lycéens devront porter un masque. Plusieurs collectivités ont promis qu'elles en fourniraient gratuitement à ces élèves, après le refus de l'Etat de les prendre à sa charge. En primaire et maternelle, le port du masque pour les enfants ne s'impose pas mais ils peuvent en être équipés s'ils le souhaitent. Certains médecins recommandent d'imposer le port du masque dès l'âge de 6 ans. "Le port du masque à partir de 12 ans est une recommandation de l'OMS, et c'est ce que suivent de nombreux pays", rétorque Jean-Michel Blanquer. "Cette semaine encore, la Société française de pédiatrie a validé nos positions".

Des mesures d'hygiène renforcées sont-elle prévues ?

Selon le protocole sanitaire, les espaces clos (classes, salles de restauration...) doivent être agencés de "manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves". Mais il n'est plus question d'un élève installé une table sur deux. Doit également être prévu, le nettoyage régulier des locaux (au moins une fois par jour). Même principe pour le matériel utilisé par les élèves (chaises, tables, tableaux). Le texte évoque également une aération des salles "la plus fréquente possible" et notamment en début et fin de journée ainsi que durant les récréations. Elle doit avoir lieu "au minimum toutes les 3 heures", est-il précisé.

Qu'en est-il de la récréation ou de la cantine ?

Les élèves de plus de 11 ans devront garder leur masque pendant la récréation. En extérieur comme en classe, la limitation du brassage des élèves doit être "recherchée dans la mesure du possible". Les temps de récréation seront organisés, dans la mesure du possible, de manière à limiter les croisements entre groupes d'élèves. "Je vais jouer la prudence et prévoir deux récréations échelonnées de façon à limiter le brassage", explique une directrice d'école parisienne. A la cantine, les élèves gardent le masque pendant leurs déplacements. Le ministère recommande d'adapter "les plages horaires et le nombre de services" de manière à "limiter les flux et la densité d'occupation". "Il manque des règles claires sur tout ce qui se passe en dehors de la classe", regrette Sophie Vénétitay, du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. "Par exemple, à la bibliothèque, peut-on laisser un élève emprunter un livre qui vient d'être rendu ?", interroge-t-elle.

Comment se dérouleront le sport et la musique ?

Le port du masque n'est pas possible lors de la pratique physique, précise le ministère. Il faudra en revanche une distanciation d'"au moins deux mètres" entre élèves, "sauf lorsque la nature de la pratique ne le permet pas". En éducation musicale, le port du masque reste obligatoire à partir du collège. "La qualité du timbre, la justesse, l’expression seront travaillées sans rechercher la puissance vocale", souligne le ministère.

Quid des sorties et des voyages scolaires ?

Pour l'instant, la question des sorties scolaires n’a pas été tranchée. Elle dépendra, indique l'Education nationale, de l'évolution de l'épidémie et des contextes locaux. Toutefois, le gouvernement fait valoir que les établissements scolaires doivent veiller à "limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes" durant la journée et les différentes activités.

Que se passe-t-il si un élève a de la fièvre ?

Si un enfant ou un personnel est symptomatique, des tests seront réalisés. Ceci afin de "remonter la chaîne de contamination pour prendre des mesures d'isolement". L'objectif affiché par le ministère est d'être capable de "réagir dans les 48 heures à chaque fois que les symptômes sont signalés" pour tester toutes les personnes qui ont été en contact.

Et si une classe ou une école doit fermer ?

La décision sera prise après décision conjointe des recteurs, préfets et autorités régionales de santé. "Il y en aura, mais le moins possible", a affirmé Jean-Michel Blanquer dans le JDD. Le ministre se dit "prêt" à relancer de l'enseignement à distance si nécessaire. Et si les écoles devaient restreindre leurs capacités d'accueil, l'objectif est de garantir aux familles une prise en charge en classe ou via d'autres dispositifs (étude, activités culturelles et sportives...).