Rentrée scolaire : près de 4000 élèves manquent à l'appel

Du côté de la direction académique, plusieurs hypothèses sont sur la table pour expliquer cet absentéisme. Première d'entre elles : des déménagements. "Si les élèves ont déménagé, on finira par le savoir en croisant les informations qui vont prochainement remonter dans les autres départements", a expliqué au quotidien le rectorat. Autre piste, l'école à la maison, autorisées pour les enfants de 3 à 16 ans. Enfin, dernière explication : des enfants purement et simplement déscolarisés. Une décision qui peut coûter chère aux parents : selon la loi, "ne pas inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement (…) est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende."

Sur l'ensemble de la France, près de 12,4 millions d'élèves français ont fait mardi 1er septembre leur rentrée des classes. Pour permettre à l'ensemble des enfants de reprendre les cours, le protocole sanitaire qui régit les écoles avait été allégé fin juillet. Depuis, la recrudescence de l'épidémie a imposé des ajustements de taille, notamment le port du masque pour tous les enseignants et tous les élèves à partir du collège.