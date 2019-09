Rentrée: trouver une nounou, un vrai casse-tête pour les parents

JT 13H - Il n'est pas facile pour les parents de trouver une nounou en cette période de rentrée. En la matière, les bonnes vieilles techniques du bouche-à-oreille et des petites annonces semblent encore très bien marcher.

Pour les parents, la rentrée n'est pas de tout repos. Trouver une personne pour garder les enfants reste un véritable casse-tête. Mis à part les sites internet et les plateformes, d'autres solutions leur sont proposées. A Villepreux, dans les Yvelines, par exemple, la mairie organise des "speed dating" parents-nounous. Par ailleurs, certains parents préfèrent se fier aux petites annonces et au bouche-à-oreille pour trouver la bonne personne.



