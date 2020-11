Réouverture des commerces : le casse-tête de la jauge des 8m²

En effet, les commerces devront appliquer un marquage au sol, installer des plexiglas aux caisses, installer une ventilation de façon obligatoire mais surtout accueillir deux fois moins de clients à la fois. Ainsi, la jauge d’accueil sera réduite à une personne pour 8m², et non plus 4. Les règles seront les mêmes pour tous les commerces, quelle que soit leur taille. Les commerces de plus de 400 m² seront même tenus de contrôler le nombre de clients à l’entrée.

Cette réouverture enchante Pierre Hollier, gérant du magasin de vêtements "Les Garçons" à Lyon, dans le Rhône : "Déjà, le mois de novembre était un gros mois, alors le mois de décembre, non, on ne peut pas s’en passer. Donc, oui, c’est vraiment un soulagement pour nous." Néanmoins, l’application de cette jauge interroge le commerçant : "Le samedi, les clients viennent souvent en famille, ça peut être un problème. Ils sont souvent 4 ou 5. On va vite arriver à la jauge qui va nous être imposée."