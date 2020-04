Réouverture des restaurants : la profession souhaite au plus vite un protocole sanitaire

Selon les informations de LCI, le calendrier reste en effet à définir. Une réouverture le 8 juin, le 10, voire plus tard : toutes les pistes sont examinées par Bercy, où les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont à la manœuvre sur ce dossier épineux. "Pas d'emballement, rien n'a été décidé", fait savoir le ministère, alors qu'Emmanuel Macron doit recevoir la profession vendredi.

L’un des principaux points de la rencontre de vendredi doit porter sur l’élaboration de normes sanitaires adaptées à la réouverture des établissements, dont est chargé Sébastien Bazin, président du groupe hôtelier Accor. L’objectif, pour l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, est d’arriver ce jour-là avec "un dossier bien ficelé" sur le sujet, nous précise-t-on. Dans son plan de relance adressé au gouvernement, l’UMIH explique y travailler, avec l’ensemble de ses syndicats, "depuis déjà plus de 15 jours en groupe de travail. En lien avec les services de l’Etat, ces protocoles par secteurs et par métiers, sont au cœur d’une réouverture rapide de nos établissements au grand public".

Marcel Benezet, président de la branche des cafés, bars et brasseries du syndicat des hôteliers et des restaurateurs GNI-Synhorcat, a assuré mercredi sur TF1 que des protocoles sanitaires étaient en effet en train d’être mis en place à Bercy. "Nous souhaitons rouvrir nos établissements la dernière semaine de mai et la première semaine de juin au plus tard" afin de ne pas rater la saison parisienne, a expliqué le représentant, à condition d’avoir "un protocole sanitaire bien au point et bien adapté". "La volonté des cafés-restaurants c’est d’ouvrir le plus rapidement possible dans des conditions de sécurité pour nos salariés et nos clients", a-t-il poursuivi, avant de suggérer que le port du masque serait une "bonne solution" dans les petits établissements, avec davantage de promiscuité.