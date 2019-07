Répétition du défilé du 14 juillet pour les marins pompiers de Marseille

Les marins pompiers de Marseille fêtent leur 80 ans d'existence cette année 2019. Ils sont déjà en pleine préparation du défilé du 14 juillet et ont effectué leur dernière répétition ce matin du 2 juillet 2019 avant d'aller sur Paris. Parmi les 2 500 militaires formant le bataillon des marins pompiers marseillais, 73 ont été choisis pour représenter fièrement toutes les casernes et toutes les spécialités du métier sur les Champs-Elysées. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un rêve qui se réalise.



