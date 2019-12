REPLAY - "La bataille de Notre Dame" : revoir le document exceptionnel de "Grands reportages" sur TF1

Le 15 avril, en direct sur les chaînes du monde entier et sous le regard de milliers de Parisiens et de touristes, s'est déroulée une bataille méconnue qui n'a été gagnée qu'in extremis. Si la cathédrale n'a finalement pas été emportée par le brasier, tout s'est joué en quelques minutes. En coulisses, une poignée d'hommes et de femmes ont eu son sort entre leurs mains. Ils ont dû, dans l'urgence, élaborer une stratégie et prendre les bonnes décisions. Parmi eux, le Président de la République lui-même, le commandant des Pompiers de Paris et toutes ces "petites mains" venues de la région parisienne.

De tous âges, de toutes origines, ils ont tissé cette toile qui est finalement venue à bout du feu. Évaluer les risques, engager les hommes au bon endroit, sacrifier une partie de la cathédrale pour sauver l’essentiel… Mais aussi, comment le "trésor" a-t-il été préservé ? Comment la vague de plomb fondu a-t- elle pu être stoppée? Comment la tour Nord, et ses huit cloches de plusieurs tonnes ont-elles tenu le choc ? Comment les pompiers ont-ils géré le stress et la pression alors que le monde entier les regardait ? Pendant 15 heures, ils ont lutté contre le feu et sont restés fidèles à leur devise : "Sauver ou périr".