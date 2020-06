REPORTAGE - "C’était un rassemblement pacifique" : l'hommage à Adama Traoré se termine dans la confusion

Ce mardi en début de soirée, en dépit de l’interdiction prononcée le matin même par la préfecture de Police, plus 20.000 personnes se sont rassemblées sur le nouveau parvis du tribunal de Paris, dans le 17e arrondissement, en réponse à l’appel du comité de soutien à la famille d’Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 après une interpellation musclée. "Aujourd’hui, ce n’est plus que le combat de la famille Traoré, c’est votre combat à vous tous. Aujourd’hui, quand on se bat pour George Floyd (ndlr : ce noir américain tué par un policier blanc aux Etats-Unis), on se bat pour Adama Traoré", a lancé Assa Traoré, la sœur aînée d’Adama, face à des manifestants arborant des pancartes "Black Lives Matter" ("Les vies des Noirs comptent", en français) et scandant "Pas de justice, pas de paix", "Révolte !" ou "Tout le monde déteste la police".

Comme la plupart des manifestants présents ce mardi soir, Kevina, une étudiante de 19 ans, a été alertée via les réseaux sociaux. Elle n’a pas hésité une seconde. "Les policiers ne sont pas censés tuer, ils sont censés nous protéger", dit-elle à LCI, en colère. "Si nous sommes ici, pour manifester, c’est pour lutter contre les injustices pour que, plus tard, nos enfants ne vivent pas la même chose", explique la jeune femme. A ses côtés, Fatima, 18 ans, embraye. "Le racisme et la haine n’ont pas de frontière. Ce qui se passe aujourd’hui aux Etats-Unis, avec la mort de George Floyd, a permis de réveiller les consciences, y compris ici en France", estime-t-elle.