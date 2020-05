Jean-Michel Blanquer : "Un de nos premiers défis, c’est d’aller chercher les élèves décrocheurs"

En ce premier jour de reprise, le ministre de l’Education nationale s'est rendu mardi matin à l’école élémentaire Roger Ferdinand de Palaiseau, dans l'Essonne Une visite qui lui a permis d'observer que "ceux qui sont là" sont "vraiment très heureux" selon les mots de Jean-Michel Blanquer. "Heureux de retrouver leurs maîtresses, leurs camarades, leur travail. (...) Il y a cet espèce de bonheur de retrouver l'école", a déclaré le ministre à l'issue de sa visite. Un million et demi d'élèves étaient attendus en principe dans les 40.000 écoles qui ont rouvert leurs portes ce mardi 12 mai. Mais bon nombre de parents hésitent encore à envoyer leurs enfants en classe, en dépit des mesures de protection sanitaire prises par l'exécutif.

Devant la presse, Jean-Michel Blanquer a une nouvelle fois justifié la décision de rouvrir partiellement les écoles par la volonté de faire revenir ceux qui s'en sont les plus éloignés pendant le confinement. "Un de nos premiers défis, c’est d’aller chercher les élèves décrocheurs. Et c’était l’une des raisons pour lesquelles il fallait déconfiner maintenant et ne plus attendre", a expliqué le ministre de l’Education, insistant sur la dimension sociale de cette décision, aussi bien sur plan éducatif qu'alimentaire et psychologique. "Nous n’avons pas réussi au moment où je vous parle", a-t-il reconnu, jugeant que cet objectif sera atteint "au cours des jours et des semaines qui viennent".