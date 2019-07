RER E : le trafic toujours perturbé jeudi après un incendie à Noisy-le-Sec

Quoi qu’il en soit, Île-de-France Mobilités recommande aux Franciliens de "limiter leurs déplacements dans la mesure du possible, face à l’épisode "exceptionnel" de canicule. Un conseil qui vaut d’autant plus pour les usagers du RER dont le trafic est encore "fortement ralenti sur l’ensemble de la ligne", et ce jusqu’à la fin de la journée, selon le site de la SNCF.