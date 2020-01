"On n'a pas le droit de se taire" : à 94 ans, il témoigne de l'horreur des camps

Benjamin est né dans un village de Pologne près de la Vistule, Anopol. Toute sa famille a été déportée et exterminée. Son père, sa mère, ses trois frères, sa sœur, sa tante et sa nièce de 8 mois. Lui a survécu, avec de la chance, dit il. Il a connu sept camps, dont Auschwitz. Il y est entré le jour de ses 18 ans. Il a aussi survécu à la Marche de la mort.

Pendant 48 ans, Benjamin Orenstein s'est tu. Ce sont les discours de ceux qui prétendent que les chambres à gaz n'ont pas existé qui l'ont poussé à raconter. Il a 94 ans aujourd'hui et multiplie désormais les témoignages dans les écoles et les amphithéâtres. Une cinquantaine par an. Il veut ainsi transmettre à ceux qui seront demain les témoins du témoin. Pour qu'ils racontent à leur tour.

Libéré en avril 1945 dans le camp de Dora, il ne pesait que 32 kilos. Il est parti en Suisse puis en Israël, avant de rejoindre la France. Il y a rencontré sa femme, a vécu à Lyon et fondé une famille. Il a deux enfants et trois petits-enfants. Le premier d'entre eux, Alex, à ses côtés dans l'entretien ci-dessus, est aussi le premier à qui il a pu raconter les camps. Comme pour beaucoup de survivants, il ne pouvait le faire avant avec ses propres enfants, trop proches.

Il a arrêté il y a 3 ans pour garder ses forces et continuer de témoigner dans les classes de France. "Ce n'est pas facile de décider de parler, vous savez, explique l'homme au regard vif et au mot précis. "Mais on n'a pas le droit de se taire". Benjamin Orenstein a raconté son histoire et celle des siens dans un livre intitulé "Ces mots pour sépulture".

