Le restaurant Paul Bocuse perd sa 3e étoile : ces chefs qui, eux, ont choisi de rendre la leur

Même si ses choix sont décriés, le Guide Michelin fait toujours la pluie et le beau temps dans le monde de la gastronomie. Pour ne pas vivre dans un stress permanent, et connaître la déception d'être rétrogradé - à l'instar du restaurant Paul Bocuse, qui figurera pour la première fois depuis 1965 dans la catégorie 2 étoiles de l'édition 2020 - quelques chefs ont déjà fait le choix de rendre leurs étoiles.

Le dernier à l'avoir fait, en 2019, est le très médiatique Cyril Lignac. "Je n'ai plus envie d'être dans ce système de classement, je veux m'en libérer", avait déclaré le chef à la tête du Quinzième, 1 étoile à l'époque. "À partir du moment où le Michelin te distingue, tu n'es plus chez toi : tu fais la cuisine pour les inspecteurs", regrettait-il alors.

En 2017, Sébastien Bras en faisait de même pour son restaurant 3 étoiles Le Suquet, à Laguiole. "Nous souhaitons avoir l’esprit libre, pour continuer sereinement, sans tension, à faire vivre notre maison avec une cuisine, un accueil, un service qui sont l’expression de notre état d’esprit, de notre territoire", avait-il déclaré. "Je vais pouvoir me sentir libre, sans me demander si mes créations vont plaire ou non aux inspecteurs du Michelin." A noter qu'à sa grande surprise, le restaurant avait fait sa réapparition dans le célèbre guide rouge en 2019, avec 2 étoiles.

Avant lui, en 2008, Olivier Roellinger avait, lui, fermé son trois étoiles situé à Cancale. "Je repars vers un public plus large, vers une disponibilité que je n'aurais jamais eue en continuant mon trois étoiles", avait-t-il expliqué. "Moi, cela ne m’a jamais pesé, ce n’est pas du tout le poids du stress qui me fait arrêter. Je me trouve dans la situation d’un auteur-compositeur-interprète qui ne peut plus interpréter.”