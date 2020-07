Restauration de Notre-Dame de Paris : "Nous allons reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc", assure le général Jean-Louis Georgelin

C'est désormais officiel : quinze mois après l'incendie ayant ravagé la cathédrale et ému le monde entier, Notre-Dame sera belle et bien reconstruite à l'identique, le Président de la république Emmanuel Macron ayant tranché jeudi soir et "acquis la conviction" qu'il ne fallait pas effectuer de transformations majeures ou voyantes. Pour ce faire, il a suivi les recommandations du général Jean-Louis Georgelin, président de l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, sur un sujet "qui passionne les Français" : "Depuis le 15 avril 2019, l'intérêt que suscite ce chantier ne retombe pas", confirme-t-il ce vendredi sur LCI. De quoi montrer, selon lui, "la force spirituelle de cette cathédrale, de ce qu'elle représente en France. Tout le monde a un avis sur Notre-Dame, ce qui nourrit la réflexion".

Parmi les zones d'ombre sur la restauration de ce joyau gothique, la question d'une reconstruction à l'identique de la flèche, selon les plans détaillés laissés par l'architecte Viollet-le-Duc, ou à l'inverse en incluant un geste architectural contemporain, faisait débat depuis des mois. "Nous allons reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc", précise cet ancien chef d’état-major des armées ce vendredi. Cette flèche, "c'est vraiment la flèche venue parachever ce chef-d'oeuvre absolu de l'art gothique qu'est la cathédrale de Paris".