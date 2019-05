Restauration de Notre-Dame : la loi qui fait débat

Faut-il voter une loi pour accélérer la restauration de Notre-Dame de Paris ? Le projet déposé par le gouvernement est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale. Et parmi les articles qui font débat, cette possibilité d'assouplir les règles d'urbanisme. On comprend la volonté de l'exécutif de gagner du temps sur les procédures, mais y a-t-il un risque de mal faire ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.