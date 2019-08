Restauration : la success story d'Hakim Gaouaoui

Le parcours de Hakim Gaouaoui est exemplaire. Alors qu'il était parti de rien, cet homme de 46 ans va inaugurer son huitième restaurant en septembre 2019. Issu d'une famille d'origine algérienne, il était un simple livreur de pizza à 18 ans. Après une dizaine d'années, il a gravi tous les échelons et est arrivé à la tête de l'entreprise où il travaillait. En 2014, Hakim Gaouaoui a créé son groupe Les Bistrots Pas Parisiens qui génèrent 25 millions d'euros de chiffres d'affaires. Il a été désigné chef d'entreprise de l'année 2019 par le prestigieux guide gastronomique Gault et Millau.



