Euro Millions : le mégajackpot de 190 millions toujours en jeu !

JEU DE HASARD - La cagnotte de l'EuroMillions n'a toujours pas trouvé de gagnant. Vendredi, à l'occasion du 22e tirage, personne n'a joué la bonne combinaison. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du jeu.

Le prochain tirage sera - plus probablement - le bon. Dans la mesure où le règlement prévoit que ce montant de 190 millions d'euros ne peut pas être proposé plus de cinq fois, mardi 8 octobre, si les sept bons numéros venaient à ne pas avoir été joués, le jackpot sera alors distribué au rang de gain suivant s’il y a des gagnants.

Et pourquoi pas en France, le pays le plus représenté parmi les gagnants du jackpot ? Ce montant plafond de 190 millions d’euros a été remporté trois fois depuis la création du jeu : le 10 août 2012 au Royaume-Uni, le 24 octobre 2014 au Portugal, et le 6 octobre 2017 en Espagne.