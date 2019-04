Retombées de plomb après l'incendie de Notre-Dame : les conseils des autorités pour éviter une intoxication

SANTÉ - Présent en quantité dans la charpente et dans la flèche de la cathédrale, du plomb s'est retrouvé dans l'air et les poussières aux alentours de Notre-Dame après l'incendie. Les autorités indiquent en avoir retrouvé dans certains locaux, désormais fermés au public, et recommandent aux riverains de nettoyer leur intérieur.