Quelles classes rentreront en premier ? Les détails du calendrier très progressif de Jean-Michel Blanquer

La rentrée scolaire se dessine chaque jour un peu plus précisément. Mardi 21 avril, devant les députés de la Commission des affaires culturelles, Jean-Michel Blanquer en a fait une première présentation. Et s'est engagé à ce que "pas une seule classe n'ait plus de 15 élèves", afin de répondre aux exigences de la distanciation sociale.

Viendront ensuite, le 18 mai, "les collèges, avec les sixièmes et les troisièmes puis les lycées avec les premières et les terminales et les lycées professionnels avec les ateliers industriels", a poursuivi le ministre. Le 25 mai, ce sera au tour des autres classes : petites et moyennes sections de maternelle, CE1, CE2 et CM2, 5e, 4e et Secondes. Le tout, précise l'entourage du ministre auprès de LCI, "par petits groupes et si les conditions sanitaires sont respectables".

Jean-Michel Blanquer a aussi assuré qu'avant la réouverture des écoles, un "protocole sanitaire" serait établi, avec par exemple une doctrine établie sur la nécessité de tests ou le port du masque. Quand les conditions sanitaires ne seront pas respectées, un établissement "ne rouvrira pas", a-t-il dit.