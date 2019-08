Retour à la vie normale à Biarritz

Biarritz a été paralysée par le sommet du G7 pendant trois jours. Ce 27 août 2019 au matin, plus de barrages policiers dans la ville. Ceux-ci ont été levés la veille au soir. Les vacanciers investissent peu à peu les plages, les commerçants rouvrent leurs portes et la vie des habitants reprend son cours normal.



