Retour aux 90 km/h : l'Autriche a testé le retour à 140 km/h, pour quel bilan ?

Cette augmentation de la limitation de vitesse n'est pas sans rappeler celle survenue en Autriche à l'été 2018, qui consistait à relever la vitesse maximale de 130 à 140 km/h sur une portion de 120 kilomètres d'autoroute. Après plus d'un an d'expérimentation, quel est le bilan en terme de sécurité routière et d'émission de CO² pour le pays germanophone ?

Mercredi, le président LR du conseil départemental de Haute-Marne Nicolas Lacroix a annoncé à l'AFP le retour à la limitation de vitesse à 90 km/h sur un total de 476 kilomètres de routes départementales. Un retour qui survient un an et demi après l'abaissement de cette limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central.

Alors que nombreux étaient ceux qui s'opposaient à ce projet, l'opposition sociale-démocrate le considérant comme "populiste" et les organisations de défense de l’environnement l'accusant de nuire à l’environnement et à la sécurité routière, le gestionnaire du réseau routier autrichien, Asfinag, a communiqué les résultats des tests, réalisés par des experts indépendants, via le journal autrichien Kurier. Lors de la première évaluation, ces derniers se sont avérés positifs.

Si la vitesse moyenne des véhicules a augmenté de deux à quatre km/h sur cette portion de 88 kilomètres dans la région de la Basse-Autriche, et de trois à quatre km/h sur la section de 32 kilomètres en Haute-Autriche, le nombre d'accidents a considérablement diminué. En Basse-Autriche, 2,2 accidents par mois en moyenne ont été enregistrés sur cette période, contre 4,3 accidents entre 2014 et 2017. En Haute-Autriche, 0,5 accidents par mois en moyenne ont été enregistrés, contre 1,2 entre 2014 et 2017.