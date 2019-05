Retour aux 90 km/h : les amendes seront-elles annulées ?

La limitation de vitesse à 80 km/h a provoqué la colère des automobilistes. De nombreux départements ont déjà annoncé leur souhait de revenir aux 90 km/h sur la plupart de leurs routes. Par conséquent, les amendes pour excès de vitesse sur les routes concernées pourront être annulées ou déclassées. En effet, l'annulation des PV en cours est la conséquence logique du principe juridique. Il n'est pas possible d'appliquer la même peine sur une infraction si la réglementation a changé entre-temps.



