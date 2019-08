Retour sur la libération de Paris en 1944

L'anniversaire de la libération de Paris, qui était occupée par l'Allemagne pendant quatre longues années, aura lieu le 25 août 2019. Il y a 75 ans, la capitale était un terrain de guerre entre les policiers français et les Allemands. Dirigée par le général Leclerc, l'armée du pays, accompagnée par les Américains, remporte la bataille après plusieurs jours d'affrontements.



