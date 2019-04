A plus de 90 ans, ils continuent de travailler par passion

L'âge légal de départ à la retraite, une problématique qui revient régulièrement dans les ambition de réforme des gouvernements. Lors de sa conférence de presse du jeudi 25 avril, Emmanuel Macron a assuré qu'il ne reviendrait pas dessus. Aujourd'hui ce dernier est fixé à 62 ans.





Cette question est a mettre en parallèle avec l'allongement de l’espérance de vie. Les Français sont plus nombreux à vieillir, et vivent plus longtemps. En 20 ans, le nombre de nonagénaires a doublé sur l'ensemble du territoire. On compte aujourd'hui 838 000 personnes qui sont âgées de plus de 90 ans.