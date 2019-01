Retraite : l'administration prône la demande en ligne

Avec le nombre de demandes qu'elle reçoit, l'administration incite de plus en plus les nouveaux retraités à utiliser Internet pour remplir leur dossier et calculer leur pension. Même si l'outil informatique demeure la bête noire des personnes âgées, certaines ont trouvé la bonne astuce pour s'y retrouver. Depuis deux ans, près de huit millions de personnes ont fait leur demande de retraite en ligne.



