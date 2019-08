Retraite : l'espérance de vie en bonne santé est-elle vraiment de 64 ans ?

Il convient de nuancer toutefois ces données. Lorsque l'indice calcule l'espérance de vie sans incapacités à la naissance ou à l'âge 0, il prend en compte les handicaps temporaires, ce qui peut fausser les données. Les arrêts de travail pour grossesse peuvent également influer sur ces "incapacités". Il est alors intéressant de regarder l'espérance de vie en bonne santé, non pas à l'âge 0 mais à un âge avancé.





Selon la DREES, l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans a ainsi légèrement progressé ces dix dernières années. "En 2016, l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans s’établit à 10,5 ans pour les femmes et à 9,4 ans pour les hommes, un résultat stable par rapport à 2015", indique l'institution dans un rapport. Plus simplement, à 65 ans, une femme peut espérer vivre sans incapacités en moyenne encore 10,5 années, soit jusqu’à 75 ans et demi, les hommes jusqu'à 74 ans et demi.





"Au cours des dix dernières années, cet indicateur a progressé de 0,9 an pour les femmes et de 0,8 an pour les hommes, traduisant un recul de l’âge d’entrée en incapacité pour les personnes ayant atteint 65 ans. En revanche, avant 55 ans, la part des années en bonne santé diminue depuis 2006, ce qui reflète notamment un allongement de l’espérance de vie pour les personnes ayant des incapacités survenues plus tôt au cours de la vie."





Autre nuance à apporter : l'indicateur reste une moyenne nationale et cache de grandes disparités socio-économiques. L'INED - qui se base sur des indicateurs légèrement différents de "bonne santé" - évoque la "double peine" des ouvriers : les ouvriers vivent moins longtemps que les cadres et passent également plus de temps qu’eux avec des incapacités et des handicaps.