Retraites : 5 syndicats de la RATP "s'organisent" pour une grève illimitée à partir du 5 décembre

Ils avaient prévenu que la grève de 24h du 13 septembre dernier n'était qu'une "mise en garde". Cinq syndicats de la RATP - dont deux organisations représentatives, l'Unsa et la CFE-CGC, mais sans la troisième, la CGT - "s'organisent d'ores et déjà" pour une grève "illimitée à partir du 5 décembre" contre la réforme des retraites, ont-ils annoncé vendredi.

Dans un communiqué, les syndicats Unsa, CFE-CGC, SUD, FO et Solidaires de la RATP expliquent que "devant la gravité de la situation, le gouvernement doit utiliser (le) temps" d'ici à décembre "pour prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le contrat social, avec le maintien de nos garanties statutaires, qui lie les salariés à l'entreprise et l'État". Alors que la réforme des retraites prévoit pour l'heure la disparition du régime de retraite spécial des agents de la RATP, les syndicats réclament des "garanties" pour tous les personnels, les agents "sous statut" RATP ainsi que les "contractuels".

Les cinq syndicats estiment dans leur communiqué que "la très forte mobilisation du 13 septembre confirme l'attachement de tous les salariés de l'exploitation, de la maintenance, du tertiaire, à leur régime de retraite et au contrat social passé avec l'État lors de leur embauche". Lors de cette journée de grève, lancé par ces cinq syndicats avec la CGT et RS, le trafic des métros, RER, bus et tramways avait été très fortement perturbé en Ile-de-France. Dix lignes de métro avaient été totalement fermées, et d'autres n'étaient que partiellement ouvertes.