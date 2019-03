Retraites : débat autour de la dépendance

Le montant des dépenses publiques liées à la dépendance est de 23,7 milliards d'euros. Ce chiffre a été évoqué durant le Grand débat pour justifier plus ou moins le décalage d'âge de départ à la retraite. Si les discussions autour de l'âge de départ avaient pour but d'assurer la pérennité financière du système de retraite, le financement de la dépendance, lui, nécessiterait encore des fonds. Or, le lien entre ces deux financements n'a jamais été évoqué dans les concertations. Un fait qui sème le trouble auprès des syndicats.



Ce lundi 25 mars 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", est revenu sur les dépenses publiques liées à la dépendance. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/03/2019, présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.