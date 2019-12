Retraites : Edouard Philippe promet qu'un premier simulateur officiel sera dévoilé mercredi

Serez-vous ou non concernés par la réforme des retraites ? Voilà la question à laquelle le simulateur du gouvernement devra répondre. Attendu sans sa première version pour le mercredi 18 décembre, il permettra de vérifier si le système universel s'applique ou non à votre situation.

Dans un entretien accordé au Parisien, le Premier ministre Edouard Philippe est revenu sur cette attente, tout en prévenant : "On est en train de le construire, ce n'est pas facile. [...] Il faut que toutes les hypothèses, toutes les données soient stabilisées". Le chef du gouvernement a demandé avant ce mercredi aux équipes du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye un "maximum de cas types". En de s'appuyer, par exemple, sur le cas d'un professeur de 50 ans avec 3 enfants. Lequel, si on a bien compris son discours du 11 décembre, ne serait pas concerné par le système à points mais serait obligé de travailler plus longtemps pour que sa pension ne soit pas dégradée.