Retraites : il va falloir travailler plus longtemps

Le Premier ministre Édouard Philippe devait attendre, théoriquement, les conclusions du rapport mené par Jean-Paul Delevoye sur la réforme des retraites, nommé haut-commissaire sur le sujet. Mais il va probablement décider d'aller beaucoup plus vite. Et l'idée serait d'inciter les citoyens à travailler plus longtemps.



