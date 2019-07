Retraites : les fonctionnaires grands perdants ?

Avec la réforme des retraites, les choses vont aussi changer pour les fonctionnaires. En théorie, il n'y aura plus de différence avec le privé. Pour compenser la baisse annoncée des pensions, les primes pourraient être désormais intégrées dans le calcul de la retraite. Mais comment y réagissent ces derniers ?



