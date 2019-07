Retraites : quelle valeur pour le fameux "point"?

Dans son rapport remis au gouvernement, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites a préconisé le régime par point. Comme "l'âge d'équilibre" à 64 ans, ce fameux point pourra également fluctuer au fil des ans. La seule chose qui soit sure, c'est que ce point qui sera à la base du calcul des pensions ne pourra pas voir sa valeur baisser, même en cas de crise. Reste à savoir comment il sera réévalué chaque année.



