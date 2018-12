Retraites : travaillons-nous plus longtemps que les autres ?

Depuis 2010, l'âge moyen de départ à la retraite n'a cessé d'augmenter dans notre pays, passant de 60 ans et 6 mois à 62 ans et 6 mois. Selon les prévisions, cet âge de départ à la retraite devrait grimper à près de 64 d'ici à la fin 2030. Comment expliquer cette évolution dans notre pays ? Que sait-on du départ à la retraite chez nos voisins européens ? Travaillons-nous plus longtemps que les autres ?



