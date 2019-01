Retraites : une surcote après 62 ans

La question de l'âge pour le départ à la retraite revient sur le devant de la scène. La consultation des partenaires sociaux autour de ce sujet a en effet soulevé qu'il pourrait y avoir une surcote de 3% à 5% sur la pension de retraite. Pour en bénéficier, il faut néanmoins un départ à la retraite après 62 ans et avoir cotisé 43 ans. Ce système consiste à faire partir les actuels actifs le plus tard possible en retraite pour ne pas grever financièrement le système de retraite du pays. Que faut-il savoir d'autre sur le sujet ?



Ce mardi 22 janvier 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", revient sur l'âge du départ à la retraite et de la surcote après 62 ans. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 22/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.