Retraites : vers une égalité homme/femme ?

Le système existant reste inégalitaire entre les hommes et les femmes. Cette situation reflète le malaise que la gente féminine subit tout au long de sa vie active. Leur retraite est également touchée par cette inégalité à cause des carrières qui sont plus défavorables que ceux des hommes. Pour remédier à cela, la future réforme des retraites devrait être en faveur des femmes.



