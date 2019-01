Réveillon du Nouvel An 2019 : huit Rennais coincés dans un manège à 50 mètres du sol

À bord d'un manège, la sensation forte a laissé place à l'angoisse pour huit Rennais durant le réveillon du Nouvel an 2019. L'engin s'étant coincé, ils se sont retrouvés suspendus à 50 mètres du sol. Il y a eu plus de peur que de mal, car les pompiers, héliportés, ont pu les secourir sains et saufs.



