Réveillon du Nouvel an : les pétards interdits dans plusieurs départements

Lundi soir, nous dirons adieu à 2018. Chacun à sa manière, en dansant, en trinquant, en chantant... Ou en faisant du bruit. Les "pétards" et autres feux d'artifices, comme chaque année, sont la bête noire des municipalités en ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Les nuisances sonores, les potentiels accidents et blessures sont des risques suffisants pour que certaines communes interdisent leur utilisation en ce dernier jour (et dernière nuit) de l'année.





Au delà des dégradations potentielles de l'espace public, l’utilisation des pétards est susceptible d’entraîner des blessures et des brûlures en cas de mauvaise manipulation. Les blessures aux mains peuvent laisser de graves séquelles. Chaque année, des doigts sont arrachés lors de jeux consistant à tenir un pétard le plus longtemps possible.





En matière de nuisances sonores, l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2010 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage interdit les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition et prévoit une contravention en cas d'infraction. Mais surtout, leur bruit peut aussi causer des dommages à l’audition, jusqu’à la surdité.