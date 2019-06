ADP : les signataires pour un référendum contre la privatisation sont-ils fichés ?

Comme noté plus haut, cette loi a été votée en 2013. Et donc dans un contexte numérique différent. Car la réalité aujourd’hui c’est que 84% des Français (Médiamétrie) disposent d’une connexion internet. C’est dix millions de plus que lors de la ratification du texte. Chacun d’eux peut désormais vérifier qui apparaît dans cette liste. LCI a fait le test. Il suffit de se rendre sur le site du référendum d’initiative partagée pour qu’on nous propose de "consulter les listes de soutiens aux propositions de loi référendaire".





D’un simple clic, nous accédons à une série de pages, organisées en ordre alphabétique avec les deux premières lettres du nom de famille, rangées en 200 noms chacune. Rapidement, nous retrouvons effectivement toutes les informations des citoyens s’étant prononcés en faveur du RIP dans les premiers jours de mise en ligne du site. Dès lors, on peut vérifier si son voisin, collègue, employé, a voté. Il n’est alors pas aberrant de penser que des citoyens pourraient s’autocensurer, craignant que chacun connaisse son opinion sur le sujet. Outre cette problématique, l'identification des pétitionnaires pose la question plus sensible de la protection de ces données personnelles.