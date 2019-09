Risque d'incendie : le Parc national des Calanques interdit d'accès

JT 13H - Les nombreux départs de feu dans les Bouches-du-Rhône incitent à l'extrême prudence. Le Parc national des Calanques est donc interdit d'accès.

Près de quinze hectares de végétation ont été ravagés par les flammes dans les Bouches-du-Rhône. Le retour du mistral a favorisé les départs de feu dans le département. Ce dimanche 8 septembre 2019, 18 des 24 massifs sont toujours fermés au public. Les écogardes du Parc national des Calanques viennent à la rencontre des visiteurs pour les informer et les mettre en garde sur les risques de feux de forêt.



