Risque de noyade : Decathlon rappelle une bouée gonflable avec siège bébé

Commercialisé entre le 1er février et le 14 juillet, il est à destination des enfants de 7 à 15 kilos. Problème : ce petit objet de la marque Nabaiji possède un risque potentiel, celui de voir la "jonction entre la bouée et le siège de désolidariser". Dans la note portant sur le rappel du produit aux couleurs bleues et rouges, Decathlon explique que ce phénomène "très aléatoire", ne se produit que dans "de très rares cas". "Cependant nous ne souhaitons prendre aucun risque concernant la sécurité de nos utilisateurs et nous rappelons par conséquent tous nos produits", continue l'enseigne.





Ceux qui possèdent cette bouée sont donc invités à le retourner en magasin afin d’être remboursés.