Risques d'incendie : le sud-est en vigilance maximale

Des feux d'artifice ont été tirés dans de nombreuses communes françaises ce dimanche soir. Mais dans certains départements, les préfectures ont préféré les interdire en raison de la sécheresse et des risques d'incendie. Les sols et la végétation sont secs. Un cocktail que redoutent surtout les pompiers du sud de notre pays. Treize massifs des Bouches-du-Rhône ont donc été fermés par précaution.



